نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هل تسقط البارسا؟.. جوارديولا يحرض السيتي على خطف جوهرة برشلونة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يواصل الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي، مراقبة العديد من المواهب الشابة في مختلف الدوريات، لوضع بعض الأهداف على طاولة إدارة العملاق الإنجليزي في الموسم القادم.

ودخل أحد نجوم الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة الإسباني، دائرة إعجاب جواردويلا بشكل كبير في الفترة الأخيرة.

- السيتي يراقب يامال

وأكد برنامج الشيرنجيتو، أن مدرب مانشستر سيتي بيب جوارديولا، لديه إعجاب كبير بقدرات ومستوى يامين لامال، نجم برشلونة ويرغب في ضمه هذا الموسم.

وتابع البرنامج الإسباني، جوارديولا سيدفع فريقه للتحرك نحو اللاعب بأي ثمن كان، خاصة وأن اللاعب أصبح أكبر المشاريع لبرشلونة مؤخرا، حيث تم وضع شرطا جزائيا قيمته مليار يورو.

وأشار، فريق ليفربول الإنجليزي كان أحد الأندية التي تراقب اللاعب مؤخرا، ولديها نية كبيرة في التعاقد معه خلال الموسم الجديد.

