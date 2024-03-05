نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر انتهى الدرس.. ريال مدريد يؤمن صفقة مبابي من غدر الخليفي وسيناريو 2022 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تواصل إدارة نادي ريال مدريد الإسباني، العمل المكثف لحسم صفقة القرن والخاصة بالفرنسي كيليان مبابي، نجم فريق باريس سان جيرمان، خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وينتهي عقد كيليان رفقة العملاق الباريسي نهاية الموسم الجاري، وأبدى اللاعب رغبته النهائية في الرحيل عن الفريق هذا الموسم.

- ريال مدريد يحصن مبابي

وأكد برنامج "الشيرنجيتو" الإسباني، أن مسؤولو العملاق المدريدي، وضعوا بندا مثيرا في ملف كيليان مبابي، عن طريق وجود شرط جزائي في العقد المبدئي مع اللاعب بسبب سيناريو 2022، بعد تراجع اللاعب عن التوقيع في اللحظات الأخيرة.

وتابع:" إذا تراجع اللاعب هذا الموسم عن الانتقال لريال مدريد سيكون ملزم بدفع بعض الملايين إلى الملكي، والعكس صحيح إذا تراجع الفريق عن ضم كيليان.

وينتظر كيليان مبابي، انتهاء مشوار فريقه في بطولة دوري أبطال أوروبا هذا العام، للإعلان عن انتقاله رسميا إلى ريال مدريد في الموسم القادم.

