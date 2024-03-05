نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نهائي "اليوروبا ليج" طموح كلوب قبل رحيله عن ليفربول في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تعود الفرق التي تصدرت مجموعاتها في بطولة الدوري الأوروبي لخوض مبارياتها في البطولة، عندما تقام مباريات الذهاب في دور الـ16 غدًا الأربعاء، ولمدة يومين.

وستكون أبرز مواجهات هذا الدور، هي المباراة التي تجمع ليفربول بمضيفه سبارتا براغ التشيكي، والتي تقام بعد غد، الخميس.

أهمية هذه المباراة ترجع إلى رغبة ليفربول لتحقيق النجاح في هذه البطولة، لتكون خير وداع للمدير الفني للفريق الإنجليزي يورغن كلوب، والذي أعلن رحيله عن الفريق بنهاية الموسم الجاري.

ويرغب كلوب في توديع الفريق بشكل لائق، وأن تكون مباراته الأخيرة مع الفريق هي المباراة النهائية لهذه البطولة التي ستقام في دبلن.

نهائي "اليوروبا ليج" طموح كلوب قبل رحيله عن ليفربول

ويقدم ليفربول عروضًا جيدة هذا الموسم، حيث تصدر مجموعته في الدوري الأوروبي برصيد 12 نقطة جمعها من الفوز في أربع مباريات والخسارة في مباراتين، كما أنه يتواجد على قمة ترتيب أندية الدوري الإنجليزي برصيد 63 نقطة بفارق نقطة أمام مانشستر سيتي.

ويدخل ليفربول اللقاء منتشيًا بفوزه الصعب على نوتينغهام فورست بهدف نظيف في اللحظات الأخيرة.

ويسعى كلوب للخروج من هذه المباراة بأفضل نتيجة ممكنة ودون تلقي لاعبيه للإصابات، خاصة وأنه سيواجه مانشستر سيتي الأحد المقبل، في مباراة ستحدد كثيرًا مصير لقب "البريميير ليغ".

وكانت الفرق التي تصدرت مجموعاتها في الدوري الأوروبي:

ويستهام يونايتد، برايتون وليفربول من إنجلترا، جلاسكو رينجرز الإسكتلندي، أتالانتا الإيطالي، فياريال الإسباني، سلافيا براغ التشيكي، وباير ليفركوزن الألماني، لم تشارك في مباريات الدور المؤهل لدور الـ16.

وتعود الفرق الثمانية لمواجهة الفرق التي تأهلت من دور المؤهل لدور الـ16، بحثًا عن مقعد في دور الـ8 من البطولة.