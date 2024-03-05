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أحمد جودة - القاهرة - قال مدرب آرسنال، ميكل أرتيتا، بعد الفوز 6-0 على شيفيلد يونايتد في الدوري الإنجليزي: إن "الصفقات الجديدة أضافت بُعدًا جديدًا للفريق، وساعدت زملاءهم على الارتقاء بالأداء".

وسجل ديكلان رايس وكاي هافرتس، القادمان من وست هام يونايتد وتشيلسي على الترتيب الصيف الماضي، في فوز آرسنال الكبير الذي عادل أكبر انتصار للنادي اللندني خارج أرضه في الدوري، في أداء مذهل على إستاد برامول لين.

وفاز "المدفعجية" في آخر سبع مباريات في الدوري، ويحتل المركز الثالث برصيد 61 نقطة متأخرًا بفارق نقطتين عن ليفربول المتصدر.

أرتيتا: سعيد بالصفقات الجديدة لآرسنال

ورد أرتيتا على سؤال للصحافيين بشأن ما إذا كانت التعاقدات الجديدة التي تمت الصيف الماضي ساعدت الفريق على الوصول لأعلى مستوياته في الوقت المناسب قائلًا: "أجل، بالطبع".

وأضاف المدرب الإسباني: "بالتأكيد اختيار اللاعبين المناسبين قد يضيف شيئًا لم يكن موجودًا بالفريق، وهم بالتأكيد يفعلون ذلك ويحسنون أداء كل لاعب، والأداء الجماعي والثقافة المحيطة بالفريق".

وقال أرتيتا: "بوكايو ساكا كان يشعر بالمرض قليلًا، ولدينا أيضا فابيو فييرا، الذي يجب أن نمنحه بعض الدقائق، ولدينا أيضًا إصابة جابي مارتينلي، الذي تعرض إلى جرح بسيط في قدمه وعلينا الانتظار لنقيم حالته".

وأوضح أرتيتا: أن "الدولي الياباني تاكيهيرو تومياسو قريب للغاية من التعافي من إصابته في ربلة الساق".

ويستضيف آرسنال فريق برنتفورد في "البريميير ليغ" السبت المقبل.