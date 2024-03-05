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أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير صحفية عن منافسة شرسة بين نادي مانشستر سيتي الإنجليزي ونادي تشيلسي للتعاقد مع نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي بايرن ميونيخ الألماني في الصيف.

مانشستر سيتي يزاحم تشيلسي لضم نجم بايرن ميونيخ

وأكدت التقارير أن الألماني جمال موسيالا لاعب فريق بايرن ميونيخ ارتبط بالانتقال إلى كبار أندية الدوري الإنجليزي في فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وذكرت أن وضع موسيالا مع نادي بايرن ميونيخ من حيث تجديد عقده أم الرحيل عن الفريق في الفترة المقبلة يحظى بمراقبة مانشستر سيتي وتشيلسي.

وأشارت إلى أن ثنائي الدوري الإنجليزي على استعداد تام للتنافس وجها لوجه من أجل حسم التعاقد مع جمال موسيالا في الميركاتو الصيفي.

ويلعب فريق بايرن ميونيخ مع نظيره فريق لاتسيو الإيطالي مساء اليوم الثلاثاء في إياب الدور الـ 16 من بطولة دوري أبطال أوروبا هذا الموسم 2023-2024.

