نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رسميًا.. تحديد موعد قرعة ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الاتحاد الافريقي لكرة القدم كاف اليوم الثلاثاء موعد اجراء قرعة الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال افريقيا بجانب بطولة كأس الكونفدرالية الافريقية للموسم الكروي الجاري.

موعد قرعة ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية

وقال الكاف في بيان رسمي نشره في الساعات الأولى من صباح اليوم:" ستُجرى عملية سحب قرعتي ربع نهائي رابطة أبطال إفريقيا، وكأس الكونفيدرالية الإفريقية لكرة القدم، يوم الثلاثاء الموافق 12 مارس 2024".

وأضاف البيان: "سيتم سحب قرعة البطولتين في العاصمة المصرية القاهرة بدءا من الساعة الثالثة ظهرًا بتوقيت القاهرة الرابعة بتوقيت مكة المكرمة

الأندية المتأهلة لربع نهائي دوري أبطال إفريقيا

وجاءت قائمة الاندية المتأهلة لربع نهائي دوري أبطال افريقيا وفق ما يلي:-

الأهلي "مصر"

أسيك ميموزا "كوت ديفوار"

ماميلودي صن داونز "جنوب إفريقيا"

يونج أفريكانز "تنزانيا"

بيترو أتلتيكو دي لواندا "أنجولا"

تي بي مازمبي "جمهورية كونغو الديمقراطية"

سيمبا "تنزانيا"

الترجي الرياضي "تونس".

الأندية المتأهلة لربع نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية