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أحمد جودة - القاهرة - تحدث مصطفى ثابت رئيس التحرير التنفيذي لبوابة دوت الخليج الإلكترونية عن الخلاف الذي يدور بين محمود عبد المنعم كهربا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي ومديره الفني السويسري مارسيل كولر على خلفية ترك مباراة ميدياما الغاني والتخلف عن رحلة السفر لحضور حفل زفاف شقيقته.

مصطفى ثابت: كهربا وكولر مش هيكملوا مع بعض

وفي تصريحات تلفزيونية أدلى بها مصطفى ثابت لقناة اون تايم سبورت في برنامج صباح اون تايم مع فرح علي قال:"كهربا وكولر مش هيكملوا مع بعض وفي أول فترة انتقالات اتوقع خروج اللاعب للإعارة وعملية دفع الغرامة المستحقة لنادي الزمالك يمهد لذلك".

وأنهى: "كهربا مش بيفرق معاه الشكل الذي يظهر عليه في التمرينات لكن في الماتش يقوم بدوره على اكمل وجه، وعقب المشادة التي حدثت بسبب فرح شقيقته ورفض كولر منحه إجازة، وإصراره على موقفه جعل هناك توتر في العلاقة بينهم".

يُذكر أن كهربا سبق وأن انتهى من دفع الغرامة الخاصة به لنادي الزمالك وهي التي بلغت نحو 2.5 مليون دولار بجانب الفوائد المستحقة منذ تاريخ تطبيق العقوبة.