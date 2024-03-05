نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوبير يكشف موعد عودة أليو ديانج من الإصابة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحدث الإعلامي أحمد شوبير عن موعد عودة اللاعب أليو ديانج نجم خط وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي من الإصابة التي لحقت به مؤخرا.

شوبير يكشف موعد عودة أليو ديانج من الإصابة

وقال شوبير في تصريحات له عبر برنامجه الذي يقدمه على إذاعة أون سبورت إف إم:" أليو ديانج سيجري جراحة اليوم بالنمسا، ومن المقرر أن يغيب لمدة شهر ونصف الشهر، وعليه فاللاعب سيكون جاهزا الأسبوع الأخير من أبريل".

ويواصل المارد الأحمر استعداداته لمواجهة غريمه التقليدي نادي الزمالك في نهائي بطولة كأس مصر يوم الجمعة القادم في المملكة العربية السعودية.

ومن المقرر أن تقام المباراة يوم الجمعة القادم في تمام الساعة السابعة والنصف بتوقيت القاهرة، وعند تمام الساعة التاسعة والنصف بتوقيت مكة المكرمة.