نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جوارديولا يتحدث عن مقارنة فيل فودين بميسي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تحدث الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي على مقارنة النجم فيل فودين لاعب الفريق الأزرق بالنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي.

ودخل فيل فودين في مقارنة مع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب فريق إنتر ميامي الأمريكي الحالي من قبل العديد من الأشخاص في الفترة الأخيرة.

وأكد جوارديولا في تصريحات صحفية له بشأن هذه المقارنة:" اللاعبون الجيدون، يجعلوك تلعب بشكل جيد والفوز كذلك بالمباريات".

وتابع:" لقد التقيت بأكبر لاعب على الإطلاق مثل ميسي، يمكنه الفوز بالمباريات ولا أريد المقارنة لأن فيل ليس هو الأفضل، ليس قريبًا بالتأكيد من ليو لكنه يجعلك تفوز بالمباريات".

ونجح فيل فودين في إحراز هدفين في فوز مانشستر سيتي أمام نظيره فريق مانشستر يونايتد بثلاثة أهداف مقابل هدف في الجولة الماضية من البريميرليج.

