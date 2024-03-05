عاجل.. تطور مثير بشأن إصابة نيمار بالرباط الصليبي

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أحمد جودة - القاهرة - شهدت الساعات القليلة الماضية تطور مثير بشأن إصابة النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا لاعب فريق الهلال السعودي بالرباط الصليبي في الفترة الأخيرة.

تطور مثير بشأن إصابة نيمار بالرباط الصليبي

وتعرض نيمار للإصابة بقطع في الرباط الصليبي في مباراة منتخب بلاده البرازيل أمام الأوروجواي في شهر أكتوبر الماضي في تصفيات كأس العالم.

وأكد الدولي البرازيلي نيمار في حديث له مع شبكة سكاي سبورت:" أتدرب خطوة بخطوة، من أجل العودة بأسرع وقت من الإصابة بالقطع في الرباط الصليبي".

وانضم البرازيلي نيمار دا سيلفا إلى صفوف نادي الهلال السعودي في فترة الانتقالات الصيفية الماضية 2023 من نادي باريس سان جيرمان الفرنسي.

ويواجه فريق الهلال نظيره فريق اتحاد جدة مساء اليوم الثلاثاء في مباراة ذهاب الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال آسيا هذا الموسم.

