هاري ريدناب: رحيل كلوب مؤثر وهذا أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي

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أحمد جودة - القاهرة - أدلى هاري ريدناب المدرب الإنجليزي والمدير الفني الأسبق لناديي توتنهام وبورتسموث، بتصريحات هامة للغاية بشأن رحيل يورجن كلوب عن تدريب ليفربول، ورأيه في من هو أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي حاليًا.

ريدناب يوضح تأثير رحيل كلوب ويختار الأفضل في الدوري الإنجليزي

وقال هاري ريدناب في تصريحات تلفزيونية عبر برنامج رقم 10، الذي يقدمه الإعلامي كريم رمزي على القناة الأولى: “بالنسبة لرحيل يورجن كلوب عن ليفربول، فسيكون لهذا الأمر تأثير كبير على الفريق، حيث إن كلوب مدرب ممتاز يمتلك شخصية رائعة، ويعتبر المدرب المثالي للفريق”.

وأوضح ريدناب: |أعتبر فيل فودين أفضل لاعب في البريميرليج حاليًا، فهو لاعب ممتاز؛ وأتوقع تعادلًا بين ليفربول ومانشستر سيتي، فكلا الفريقين يمتلكان لاعبين مميزين، ومن الصعب تحديد الفائز".

وأضاف: أعتبر كيليان مبابي أفضل لاعب في العالم حاليًا، ولكن محمد صلاح يمكنه المنافسة بشكل قوي مع كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي؛ وهالاند يعتبر أفضل رأس حربة في العالم حاليًا، خاصة بعد أداء هاري كين المتميز.

وتابع: “بالنسبة لمن أرغب في تدريبه بين صلاح، كين وهالاند، فإن اختيار صعب. لكن إذا كان لدي الخيار، سأختار هاري كين، لأنه لاعب كامل ويمتلك خبرة كبيرة؛ بيب جوارديولا يعتبر أفضل مدرب في العالم حاليًا”.

واختتم تصريحاته: “منتخب إنجلترا سيكون له دور كبير في بطولة يورو 2024، حيث يمتلك اللاعبون المهارات اللازمة لتحقيق النجاح”.