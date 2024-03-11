نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الصحف الأوروبية صباح اليوم.. ديلي ميل: الحكم يحرم ليفربول من ركلة جزاء صحيحة وذا صن تعلق على مستقبل محمد صلاح في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - "الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها" يضع "دوت الخليج الرياضي" بين أيديكم كافة الأحداث التي سلطت عليها الصحف الأوروبية الكبرى الضوء الخاصة بيوم الاثنين الموافق 11-03-2024

الصحف الأوروبية صباح اليوم

وجاءت أبرز عناوين الصحف الأوروبية صباح اليوم وفق ما يلي:-

ديلي ميل: ركلة جزاء جدلية في مواجهة القمة

سلطت صحيفة ديلي ميل البريطانية الضوء على ركلة الجزاء الغير محتسبة لفريق نادي ليفربول خلال قمة مان سيتي وهي التي جمع بينهما يوم أمس وانتهت بالتعادل الايجابي 1-1.

وقالت الصحيفة أن ماك اليستر كان يستحق ركلة جزاء في الدقيقة الاخيرة من الوقت بدل الضائع الأمر الذي اثار حفيظة يورجن كلوب المدير الفني للريدز.

وعبر كلوب عن غضبه بشدة من كافة القرارات التحكيمية خلال مباراة فريقه ضد المان سيتي ووجه العبارات الهجومية للجنة الحكام.

مستقبل محمد صلاح

تناولت صحيفة ذا صن البريطانية مستقبل محمد صلاح لاعب نادي ليفربول الذي اكد عدم ارتباط مصيره برحيل يورجن كلوب.

وسبق وأن خرج الالماني يورجن كلوب للتأكيد عن أنه سيرحل بنهاية الموسم الجاري الذي سيكون الاخير له على رأس القيادة الفنية للريدز.

وجاءت تصريحات صلاح التي اكد فيها ان عملية رحيله حتمًا ستأتي لكنه لا يعرف التوقيت بالتحديد وسط اهتمامات من جانب أندية الدوري السعودي للتعاقد مع "مو" في الموسم المقبل.