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أحمد جودة - القاهرة - أعلن نادي ليتشي المنافس في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم اليوم الإثنين أنه أقال مدربه روبرتو دافيرسا بعد أن ضرب برأسه لاعبًا منافسًا عقب خسارة فريقه أمام هيلاس فيرونا مطلع الأسبوع الحالي.

ووجه دافيرسا ضربة رأس إلى توماس هنري مهاجم هيلاس فيرونا عقب هزيمة ليتشي 0-1 على أرضه في الدوري الأحد، بينما أصدر ليتشي بيانًا في نفس اليوم أدان فيه الحادث قبل أن يقيل دافيرسا (48 عامًا) من منصبه.

بسبب ضربة رأس.. ليتشي يقيل مدربه

وقال ليتشي في بيان "بعد الأحداث التي تلت مباراة ليتشي وفيرونا يعلن ليتشي أنه أعفى المدرب روبرتو دافيرسا من منصبه".

وتلقى كل من دافيرسا وهنري بطاقة حمراء وفي وقت لاحق اعتذر المدرب، لكنه قال إن "لاعبيه تعرضوا للاستفزاز بصورة مستمرة قرب نهاية المباراة".

وكان دافيرسا تولى تدريب ليتشي في يونيو 2022.

ويحتل ليتشي المركز 15 بين فرق الدوري الإيطالي برصيد 25 نقطة وبفارق نقطة واحدة عن أول مراكز الهبوط. بينما يحتل فيرونا المركز 13 برصيد 26 نقطة.