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أحمد جودة - القاهرة - شاهد مباراة النصر والأهلي السعودي بث مباشر مجانا Al-Ahli vs Al-Nassr ..مباراة النصر و الأهلي في دوري روشن السعودي 2024

مواجه قوية بين النصر والأهلي..شاهد مباراة النصر والأهلي السعودي بث مباشر مجانا Al-Ahli vs Al-Nassr..مباراة النصر والأهلي في دوري روشن السعودي 2024..يُترقب عشاق الكرة السعودية اليوم، الجمعة، الموافق 15 مارس 2024، موعدًا استثنائيًا مع قمة دوري روشن السعودي، التي تجمع بين الأهلي والنصر على أرضية ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية (الجوهرة المشعة).

و ترصد بوابة دوت الخليج الإلكترونية عبر موقعها، كافة التفاصيل والمعلومات المطلوبة عن مباراة النصر والأهلي من خلال السطور التالية في التقرير الآتي.

شاهد مباراة النصر والأهلي السعودي بث مباشر مجانا Al-Ahli vs Al-Nassr..مباراة النصر والأهلي في دوري روشن السعودي 2024

صراع الكبار: الأهلي والنصر في قمة مرتقبة بدوري روشن السعودي



وتأتي هذه المواجهة ضمن منافسات الأسبوع 25 من الدوري، حيث يسعى كل فريق لتحقيق الفوز وتعزيز موقفه في جدول الترتيب.

ويحتل الأهلي المركز الثالث برصيد 47 نقطة، بينما يتواجد النصر في المركز الثاني برصيد 53 نقطة، مما يضفي على المباراة أهمية بالغة في صراع المنافسة على لقب الدوري.

وتُعرف مواجهات الأهلي والنصر بـ "الكلاسيكو" السعودي، نظرًا لتاريخها الحافل بالندية والإثارة، حيث يُتوقع أن تشهد المباراة اليوم صراعًا قويًا بين الفريقين.

موعد قمة "الكلاسيكو" السعودي: الأهلي والنصر في مواجهة حاسمة



يُترقب عشاق الكرة العربية والسعودية موعد قمة دوري روشن السعودي، التي تجمع بين قطبين كبيرين: الأهلي والنصر.

وتقرر إقامة المباراة مساء اليوم الجمعة، الموافق 15 مارس 2024، "خامس أيام شهر رمضان المبارك".

وستُقام المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، والعاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والدوحة، والحادية عشرة والنصف مساءً بتوقيت أبو ظبي

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والنصر

تُعد مجموعة قنوات اس اس سي هي الناقل الحصري والوحيد لمباريات الدوري السعودي، وبالتالي هي القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والنصر السعودي.

قناة SSC HD1: هي القناة الرئيسية لمجموعة قنوات اس اس سي، وتُبث عليها أهم المباريات في الدوري السعودي.

قناة SSC HD2: تُبث عليها المباريات الأخرى في الدوري السعودي، بالإضافة إلى بعض البرامج الرياضية.

قناة TOD Live: هي منصة بث مباشر تابعة لمجموعة قنوات اس اس سي، ويمكنك من خلالها مشاهدة جميع مباريات الدوري السعودي على الإنترنت.

وستُنقل مباراة الأهلي والنصر على القنوات التالية:

قناة SSC HD1

قناة SSC HD2

قناة TOD Live

جدول الترددات

القناة التردد القمر الصناعي SSC HD1 12015 عربسات SSC HD2 11938 عربسات TOD Live [تمت إزالة عنوان URL غير صالح] -

المعلقين على المباراة

المعلق القناة علي سعيد الكعبي SSC HD1 حاتم بطيشة SSC HD2

تشكيل النصر المتوقع أمام الأهلي السعودي



حراسة المرمى: نواف العقيدي

خط الدفاع: أليكس تيليس، إيميريك لابورت، عبد الإله العمري، سلطان الغنام

خط الوسط: بوزوفيتش، علي الحسن، سامي النجعي

خط الهجوم: محمد مروان، تاليسكا، كريستيانو رونالدو.

تشكيل الأهلي المتوقع أمام النصر السعودي



حراسة المرمى: إدوارد ميندي.

خط الدفاع: علي مجرشي، فهد حمد، عبد الباسط هندي، إبراهيم الزبيدي.

خط الوسط: عبد الله عطيف، علي الاسمري، رياض بودبوز، فهد الرشيدي، سميحان النابت.

خط الهجوم: روبيرتو فيرمينو.