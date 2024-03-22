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أحمد جودة - القاهرة - تحدث خوان لابورتا رئيس نادي برشلونة الإسباني عن حقيقة عرض المدرب الألماني هانز فليك نفسه على مسؤولي النادي الكتالوني لتدريب الفريق.

وترددت شائعات في الفترة الأخيرة أكدت بأن الألماني هانز فليك عرض خدماته على نادي برشلونة من أجل تدريب الفريق خلفا للمدرب تشافي هيرنانديز الذي سيرحل نهاية الموسم.

لابورتا يكشف حقيقة عرض فليك خدماته لتدريب برشلونة

وقال خوان لابورتا في تصريحات له عن حقيقة عرض بيني زاهافي وكيل أعمال فليك خدماته على برشلونة:" الحقيقة انني صديق جيد لزاهافي وكذلك خورخي مينديز، قلت لهم لا تصروا لأنني سوف أصبر على تشافي لنهاية الموسم".

وأكد:" سوف ننتظر قرار تشافي النهائي وبعد ذلك سنرى، سيكون لدينا حلول بكل تأكيد".

ويسعى لابورتا لاستمرار المدرب تشافي هيرنانديز مع النادي الكتالوني في الموسم المقبل والتراجع عن قراره بالرحيل نهاية الموسم الحالي كما أعلن في وقت سابق.

