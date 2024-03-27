ريال مدريد يقرر تجديد عقد نجمه لمدة موسم

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أحمد جودة - القاهرة - قرر مسؤولي نادي ريال مدريد الإسباني تجديد عقد نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الملكي لمدة موسم إضافي لبقائه مع المرينجي في الموسم المقبل.

ريال مدريد يقرر تجديد عقد كروس

وبحسب الصحفي الموثوق فابريزو رومانو فإن هناك محادثات مباشرة بين نادي ريال مدريد والنجم الألماني توني كروس بشأن تجديد عقده.

وأكد رومانو أن توقيع العقد الجديد أصبح وشيك وأن عقد توني كروس الجديد مع نادي ريال مدريد سوف يكون حتى العام القادم 2025.

ويواصل فريق ريال مدريد استعداداته لملاقاة فريق أتلتيك بلباو مساء يوم الأحد المقبل في إطار مباريات الجولة 30 من عمر الدوري الإسباني هذا الموسم.

وتبدأ أحداث المباراة مساء يوم الأحد المقبل في تمام الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة، والعاشرة بتوقيت مكة المكرمة، على ملعب سانتياجو برنابيو معقل الملكي.