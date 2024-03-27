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أحمد جودة - القاهرة - قدم نادي برشلونة الإسباني مشروعه لملعب سبوتيفاي كامب نو الجديد في مؤتمر دولي بلندن، حيث كشف بعض التفاصيل المعمارية الرئيسية للملعب الجديد للفريق.

ويُعقد المؤتمر، الذي ينظمه التحالف العالمي للأماكن الرياضية، في ملعب توتنهام هوتسبير، ويعتبر أحد المنتديات المرجعية لتحليل أحدث الاتجاهات والفرص في بناء الملاعب والمنشآت الرياضية.

وقدم راؤول ألباريث، مسؤول قطاع Espai Barça، في برشلونة العرض التقديمي.

تعرف على تفاصيل ملعب برشلونة الجديد

وتناول ألباريث الجانب الفني من المشروع وتحدث عن الحالة الحالية للأعمال، بينما قدم أيضًا تفاصيل حول هذا الملعب الجديد، الذي يطمح إلى أن يصبح رمزًا معماريًا للمدينة والعالم.

واستعرض المسؤول التنفيذي في برشلونة مزايا قطاع Espai Barça والتحول الكبير الذي سيحدث في منشآت نادي برشلونة في حي ليز كورتس، ودمج الملعب مع الحي والمدينة، وتعزيز التنقل الأكثر استدامة.

ويتوقع النادي الكاتالوني أن تكون كل من الدرجة الأولى والثانية، اللتان ستمثلان 60% (نحو 62 ألف متفرج) من السعة الإجمالية (104 آلاف و600 متفرج) جاهزتين بحلول نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، تزامنا مع الذكرى 125 لتأسيس النادي.

ويفترض أن تكون الدرجة الثالثة جاهزة بحلول نهاية عام 2025، وبالتالي سيكون الملعب الجديد جاهزًا تمامًا لموسم 2026-2027.