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أحمد جودة - القاهرة - تلقى الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول الإنجليزي صدمة جديدة بشأن النجم الاسكتلندي أندي روبرتسون ظهير أيسر الريدز.

ليفربول يتلقى صدمة جديدة بشأن روبرتسون

ويواجه ليفربول نظيره فريق برايتون عصر يوم الأحد القادم في إطار منافسات الجولة 29 من عمر بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم.

وبحسب شبكة ليفربول إيكو فإن النجم أندري روبرتسون تعرض لإصابة في مباراة منتخب بلاده اسكتلندا أمام نظيره منتخب أيرلندا الشمالية أمس الثلاثاء.

وأكدت أن اللاعب سوف يخضع للفحوصات الطبية لمعرفة مدى حجم الإصابة، حيث أن هناك شكوك كبيرة حول مشاركته في مباراة برايتون القادمة.

وأشارت إلى أنه سوف يتم تقييم إصابة أندري روبرتسون من قبل الطاقم الطبي لفريق ليفربول للتوقف على مدى خطورة الإصابة.