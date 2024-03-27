نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جدل بعد تجاهل حسام حسن لاسم صلاح ضمن الغائبين أمام كرواتيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - صرح مدرب منتخب مصر حسام حسن أنه حقق استفادة كبيرة من الدورة الرباعية الودية التي أقيمت على أرضه رغم الخسارة بنتيجة 4-2 أمام كرواتيا في المباراة النهائية يوم أمس الثلاثاء،

مشيرًا إلى غياب عدة لاعبين مؤثرين لم يذكر من بينهم محمد صلاح هداف ليفربول الإنجليزي.

وتوترت العلاقة بين الثنائي، منذ انتقاد حسن لقرار مغادرة محمد صلاح معسكر المنتخب أثناء كأس الأمم الأفريقية في كوت ديفوار مطلع العام الجاري والعودة للعلاج في إنجلترا. وذلك خلال برنامج تلفزيوني.

وخرجت مصر من دور 16 ببطولة إفريقيا، ثم أقيل المدرب البرتغالي روي فيتوريا وعٌين حسام حسن بدلًا منه بعد نحو شهر.

وشدد حسام وتوأمه إبراهيم مدير الكرة بالمنتخب على أنه لا يوجد أي لاعب يضمن مكانه في المنتخب، وسط تكهنات حول عدم حدوث تواصل حتى الآن بين صلاح والجهاز الفني الجديد.

وأعلن المدرب استبعاد صلاح من البطولة الودية بالاتفاق مع ناديه لمواصلة العمل على رفع لياقته البدنية.

وفي غياب صلاح فازت مصر 1-صفر على نيوزيلندا في أول مباراة تحت قيادة حسن، الذي شكر المهاجم محمود حسن (تريزيغيه) للإصرار على السفر إلى مصر واللعب مع المنتخب رغم معاناته البدنية مع فريقه طرابزون سبور التركي، ثم خسرت 4-2 أمام كرواتيا الليلة الماض

وقال حسام حسن بعد المباراة "غاب لاعبون مؤثرون وعلى رأسهم زيزو وإمام عاشور و(الحارس) محمد الشناوي، وآخرون كان يجب ضمهم بعيدًا عن الإصابات مثل رمضان صبحي".

وأثار هذا التعليق جدلًا بين جماهير ووسائل إعلام محلية إن كان يقصد تجاهل صلاح أم سقط اسمه سهوًا.

وأضاف حسن الهداف التاريخي لمنتخب مصر فيما يحتل صلاح المركز الثاني "خرجنا بإيجابيات وسلبيات من البطولة، الاستفادة الأكبر من عودة الجماهير بكثافة بعد فترة من عدم الرضا والإخفاقات، وأنا حزين للخسارة وسط هذا الجمهور الرائع".