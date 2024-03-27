نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر توتنهام يعلن عودة هاري كين في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة -

قال توتنهام اليوم الأربعاء إن "الهداف التاريخي هاري كين سيعود إلى ناديه السابق عندما يستضيف بايرن ميونخ وديًا استعدادًا للموسم الجديد في العاشر من أغسطس".

وانتقل هاري كين (30 عامًا) إلى بطل الدوري الألماني مقابل مبلغ قياسي بلغ نحو 100 مليون يورو (108 ملايين دولار) العام الماضي وسجل 37 هدفًا في 35 مباراة مع الفريق الألماني هذا الموسم.

توتنهام يعلن عودة هاري كين

وتشهد المباراة التي ستقام على ملعب توتنهام هوتسبير أيضًا عودة مدافع توتنهام السابق إريك داير الذي انضم إلى بطل دوري أبطال أوروبا ست مرات في يناير الماضي.

وقال توتنهام في بيان "ستكون هذه المواجهة 12 مع بايرن في تاريخنا والرابعة فقط على أرضنا.

"تغلبنا بشكل لا يُنسى على العملاق الألماني في طريقنا لتحقيق النجاح في كأس أوروبا قبل 40 عاما والتقينا آخر مرة في دوري أبطال أوروبا خلال موسم 2019-2020".

