نجم مانشستر سيتي يتعرض لإصابة مفاجأة قبل موقعة آرسنال

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أحمد جودة - القاهرة - تلقى الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي صدمة كبيرة مواجهة نظيره فريق آرسنال يوم الأحد المقبل في الدوري الإنجليزي الممتاز بالجولة التاسعة والعشرين.

نجم مانشستر سيتي يتعرض لإصابة مفاجأة

ومن المقرر أن يلعب فريق مانشستر سيتي مع نظيره فريق آرسنال يوم الأحد المقبل في الجولة 29 من الدوري الإنجليزي الممتاز عند تمام الساعة الخامسة والنصف بتوقيت القاهرة، والسادسة والنصف بتوقيت مكة المكرمة.

وأكدت شبكة سكاي سبورت أن النجم كايل ووكر لاعب مانشستر سيتي يعاني من إصابة في أوتار الركبة بعد الإصابة التي تعرض لها في مباراة البرازيل وانجلترا الودية أمس الثلاثاء.

وذكرت أن تواجد الظهير الأيمن كايل ووكر مع مانشستر سيتي أمام آرسنال في المباراة القادمة أصبحت محل شك بنسبة كبيرة بسبب هذه الإصابة.

وأوضح أن المدرب بيب جوارديولا سوف يحسم موقف ووكر النهائي من المشاركة أمام آرسنال في الساعات القليلة القادمة لإيجاد البديل المناسب له.