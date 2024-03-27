دي بروين يشارك في تدريبات ناشئين مانشستر سيتي لهذا السبب

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أحمد جودة - القاهرة - شارك النجم البلجيكي كيفين دي بروين في تدريبات ناشئين فريق مانشستر سيتي وذلك قبل مواجهة نظيره فريق آرسنال يوم الأحد القادم.

سبب مشاركة دي بروين في تدريبات ناشئين مانشستر سيتي

ويلتقي فريق مانشستر سيتي مع فريق آرسنال مساء يوم الأحد المقبل في قمة مباريات الجولة التاسعة والعشرين من عمر بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز عند الساعة الخامسة والنصف بتوقيت القاهرة.

وكان البلجيكي كيفين دي تعرض للإصابة في الفترة الأخيرة وابتعد عن المشاركة في المباريات الأخيرة مع فريق مانشستر سيتي.

وبحسب تقارير صحفية فإن دي بروين شارك في تدريبات ناشئين فريق مانشستر سيتي تحت 23 عام يوم الثلاثاء الماضي ليصبح جاهز بنسبة 100% لمباراة الجانرز.