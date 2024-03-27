نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صدمة في برشلونة قبل موقعة لاس بالماس بالليجا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

كشفت تقارير صحفية عن صدمة في الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة وذلك قبل مواجهة نظيره فريق لاس بالماس في الجولة 30 من عمر الدوري الإسباني.

وسوف تقام المباراة على ملعب مونتجويك الأولمبي مساء يوم السبت المقبل في تمام الساعة العاشرة بتوقيت القاهرة، والحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة.

وذكرت التقارير أن ثنائي نادي برشلونة كريستنسن والمدافع الأوروجوياني رونالد أراوخو لم يشاركوا في التدريبات الجماعية للبارسا اليوم.

وتابعت أن هناك حالة من الشكوك حول سبب عدم تواجد في تدريبات اليوم ولكن من المتوقع أن تكون لحصولها على راحة بعد شعورهم بإجهاد بسبب كثرة المباريات.

ويتواجد الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 64 نقطة، فيما يتواجد لاس بالماس في المركز 11 برصيد 37 نقطة.

