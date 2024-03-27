نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قرار جديد من لابورتا لبقاء تشافي مع برشلونة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

كشفت تقارير صحفية إسبانية عن قرار جديد من خوان لابورتا رئيس نادي برشلونة الإسباني من أجل إقناع المدرب تشافي هيرنانديز بالبقاء مع البارسا.

ويكثف نادي برشلونة محاولاته لإقناع المدرب تشافي هيرنانديز بالبقاء مع النادي الكتالوني في الموسم المقبل والتراجع عن قرار رحيله نهاية الموسم.

وبحسب التقارير فإن لابورتا قرر تعيين تشافي سفيرًا لمؤسسة برشلونة بجانب أليكس روكا، مع استمرار في منصب المدرب عن طريق رسالة أرسلها لابورتا إلى تشافي.

وذكرت أن قرار لابورتا يعد بمثابة تلميح للمدرب تشافي بأنهم لا يريدون رحيله ويريدون استمراره مع النادي الكتالوني حتى نهاية عقده.

‏

ويواصل فريق برشلونة استعداداته لملاقاة نظيره فريق لاس بالماس مساء يوم السبت المقبل في إطار منافسات بطولة الدوري الإسباني هذا الموسم 2023-2024.

