عاجل.. أشرف صبحي يتحدث عن تدخله في اختيار حسام حسن لتدريب منتخب مصر

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أحمد جودة - القاهرة - تحدث أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، عن دوره في تعيين حسام حسن كمدير فني لمنتخب مصر، بديلًا عن روي فيتوريا، وكشف النقاب عن تغييرات مقترحة في قانون الرياضة.

أشرف صبحي يتحدث عن تدخله في اختيار حسام حسن

صبحي أوضح خلال مقابلة إذاعية على "أون سبورت إف إم" أن هناك تعديلًا مقترحًا في قانون الرياضة، حيث يتم التنسيق مع وزارة العدل لعرضه على مجلس الوزراء ومن ثم مجلس النواب.

وأشار صبحي إلى بعض النقاط الرئيسية في هذا التعديل، مثل تحسين أداء التحكيم الرياضي وتعزيز إشراف الدولة على الجمعيات العمومية والانتخابات.

وفيما يتعلق بتعيين حسام حسن، أوضح صبحي أن التدخل جاء بناءً على الظروف، مؤكدًا أن وزارة الرياضة تعمل على متابعة وتطوير الهيئات الرياضية.

وأوضح صبحي أن اختيار المدرب الوطني جاء بعد فترة من النقاش، حيث تم التوصل إلى رؤية مشتركة مع حسام حسن قبل توليه المسؤولية.

وفي الختام، أكد صبحي أن مستوى كرة القدم المصرية يتحسن تدريجيًا، وأنهم لن يتركوا الموضوع حتى يتم تحقيق النجاح الذي يمثل طموحات الدولة.