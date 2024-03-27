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أحمد جودة - القاهرة - كشفت وسائل إعلام بريطانية عن رغبة مسئولي الدوري السعودي في التعاقد مع الفرنسي رافائيل فاران نجم دفاع مانشستر يونايتد الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة لتمثيل الاتحاد أو النصر.



وأشار الصحفي بين جاكوبس عبر موقعgive me sport إلى أن الدوري السعودي يواصل صفقاته العالمية في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة بعدما نجحت البطولة في جذب نجوم من العيار الثقيل خلال العام الماضي، حيث تعاقد النصر مع البرتغالي كريستيانو رونالدو وانضم الفرنسي كريم بنزيما إلى الاتحاد والبرازيلي نيمار دا سيلفا إلى الهلال.

تفاؤل في السعودية بضم نجم مانشستر يونايتد



وأفاد بين جاكوبس بأن مانشستر يونايتد لا يزال من الممكن أن يقدم عقدًا جديدًا براتب منخفض إلى فاران من أجل البقاء في صفوفه.



وأكد بن جاكوبس أن مسئولي صندوق الاستثمارات السعودي متفائلين بإقناع رافائيل فاران بالانضمام إما إلى الاتحاد أو النصر في الميركاتو الصيفي المقبل.



وأوضح بن جاكوبس أن فاران يرتبط بعقدٍ ساري مع مانشستر يونايتد يمتد حتى صيف عام 2025 وهناك شكوك كبيرة حول إمكانية بقائه مع الشياطين الحمر في ظل الاهتمام السعودي به.



وألمح بن جاكوبس أن فاران الذي انضم إلى مانشستر يونايتد عام 2021 شارك في 28 مباراة مع الشياطين الحمر في الموسم الحالي في جميع البطولات وسجل هدفًا واحدًا.



يذكر أن فاران ارتبط اسمه بكلا من الاتحاد والنصر في الميركاتو الماضي ولا زالت المفاوضات مفتوحة مع فاران لإقناعه بالانضمام إلى الدوري السعودي.

