نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. مسؤول بالزمالك: شيكابالا ليس الأفضل وحسام حسن لا يصلح للمنتخب والشناوي حارس عادي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يعتبر عمرو خفاجي، رئيس المنظومة الإعلامية بنادي الزمالك، أن محمود عبد الرازق "شيكابالا" ليس الأفضل في تاريخ النادي الأبيض، ويؤكد على عدم ملاءمة حسام حسن لتولي مسؤولية تدريب منتخب مصر في الوقت الحالي.

تصريحات نارية من عمرو خفاجي

في تصريحاته لإذاعة "أون سبورت إف إم"، أشار خفاجي إلى أن حسام حسن غير مناسب لقيادة المنتخب في هذه المرحلة.

وبخصوص عبد الله السعيد، فقد أكد أنه لم يتعرض للظلم عندما لعب في وسط الملعب، وأنه يُظهر قدراته بشكل جيد مع الزمالك، مشيرًا إلى أدائه المميز في مباراة الفريق مع الأهلي.

وفيما يتعلق برحيل أحمد سيد "زيزو"، فقد عبر خفاجي عن عدم اتفاقه مع ضرورة رحيله في حال وصول عرض مالي كبير، مؤكدًا أن الزمالك لا يحتاج إلى تعاقدات كبيرة خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وبخصوص حراس المرمى، فقد أشاد خفاجي بأداء حمزة علاء حارس الأهلي والمنتخب الأولمبي، معتبرًا أن الشناوي ليس الحارس الأول في مصر، وأن باقي الحراس يظهرون مستوى متوسط، مع تحفظه على أداء الشناوي ومحمد أبو جبل.

وفي ختام تصريحاته، أشار خفاجي إلى أن الأهلي ليس أفضل منظومة رياضية في مصر، وأن محمد صلاح هو أفضل لاعب في تاريخ الكرة المصرية، وأن حلمي زامورا ليس أفضل رئيس نادي في تاريخ الزمالك.