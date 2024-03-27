نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خاص لـ "دوت الخليج الرياضي".. ووهان الصيني يتعاقد مع مدرب زد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نجح نادي ووهان الصيني من التعاقد مع أحمد معوض المدير الفني لنادي زد للناشئين سابقًا، وذلك من أجل الاستفادة من خدماته خلال الفترة المقبلة.

ووهان الصيني يتعاقد مع مدرب زد

وتحدث وكيل المدير الفني حمدي محيى في تصريحات خاصة عبر "دوت الخليج الرياضي" عن تفاصيل تعاقد نادي ووهان الصيني مع مدرب زد سابقًا.

وقال وكيل أحمد معوض: "تم التعاقد بين نادي ووهان الصيني والمدير الفني لفريق زد المصري حتى نهاية الموسم".

وتابع: "معوض تلقى عرضا من نادي تاي بورت اف سى التايلاندى، ولكنه فضل التواجد في الدوري الصيني".

وتعد هذه الخطوة هامة بالنسبة للمدرب المصرى، خاصة انتقال المدرب من قطاع الناشئين إلى التدريب فى الدرجة الأولى بالخارج، وحصل مدير زد السابق على كافة الرخص الاوروبية والآسيوية والأفريقية، بالإضافة فترات معيشة فى نادى تشيلسى والارسنال الانجليزى.