نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بمليار يورو.. شرط جزائي ضخم في عقد نجم برشلونة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير صحفية إسبانية، إلى أن نادي برشلونة الإسباني برئاسة خوان لابورتا، سيجدد عقده نجم الفريق الكتالوني حتي عام 2030.



تجديد عقد لامين لامال حتي 2030



وقال الصحفي الشهير فيرناندو بولو، أن برشلونة هادئ مع لامين يمال رغم انفجاره الحالي مع النادي والمنتخب الإسباني.



وأضاف أن هناك اتفاق مع مينديز وكيل أعمال لامال على تمديد عقده بمجرد وصوله إلى 18 عام لمدة خمس سنوات أي حتى 2030 وبشرط جزائي مليار يورو.



يذكر أن الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة يواصل استعداداته لمواجهة نظيره لاس بالماس مساء، يوم، السبت المقبل في إطار منافسات بطولة الدوري الإسباني 2024.

