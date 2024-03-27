الكاف يوجه رسالة خاصة لـ مصطفى شوبير قبل مواجهة الأهلي وسيمبا التنزاني

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أحمد جودة - القاهرة - قام حساب دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية بإرسال رسالة مفاجئة إلى مصطفى شوبير، حارس مرمى النادي الأهلي ومنتخب مصر، قبل مباراة الفريق أمام سيمبا التنزاني في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

الكاف يوجه رسالة خاصة لـ مصطفى شوبير

في تغريدة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي، أشاد الحساب بأداء شوبير وأمان الله مميش، حارس مرمى الترجي التونسي، في المسابقة هذا الموسم، مُشيرًا إلى أنهما "حُراس المستقبل" بأداء مميز.

ومن جانبه، يستعد شوبير حاليًا لمواجهة سيمبا التنزاني مع النادي الأهلي، المقرر إقامتها يوم الجمعة القادمة في تمام الساعة التاسعة مساءً.

ورغم تواجده في قائمة منتخب مصر لبطولة كأس عاصمة مصر، إلا أنه تم استبعاده من قائمة الفراعنة في مباراتي نيوزيلندا وكرواتيا.