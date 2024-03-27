نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لم يكن الأمر سهلًا أبدًا.. كيف تجاوز نجم المنتخب البرازيلي تفكيره في الانتحار؟ في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - عاش البرازيلي ريتشارليسون أيامًا غير سعيدة على الإطلاق، سواء على مستوى مسيرته مع فريق توتنهام أو المنتخب البرازيلي في النصف الثاني من العام الماضي.

ووصلت الأمور إلى ذروتها عندما غادر الهداف الدولي البرازيلي ملعب مباراة البرازيل وبوليفيا بعد إضاعته فرصة سانحة كانت قادرة على إنهاء النحس التهديفي الذي يعاني منه سواء مع المنتخب أو مع فريق توتنهام.

بكاء ريتشارليسون بسبب الفوضى

وكان يظهر ريتشارليسون بوضوح على الدكة وهو يبكي بندم شديد على تلك الفرصة المهدرة، مما أثار حزن المتابعين جميعًا تجاه مشاهد من هذا النوع.

ريتشارليسون يستعيد الذكريات السيئة

واستعاد ريتشارليسون تلك الفترة الصعبة عليه وتحدث عن صحته النفسية قائلا: "لا أعلم ماذا حدث، لن أتحدث عن التفكير بالانتحار، ولكنني كنت في حالة من الاكتئاب، وأردت الاستسلام."

وتابع: "أعتقد أن المعالج، سواء كان شخصًا من العائلة أو من خارجها، قد أنقذني وأنقذ حياتي. كنت أفكر فقط في السلبيات، حتى عند البحث في جوجل، لم أبحث إلا عن الأشياء السلبية المتعلقة بالموت."

وواصل: "اليوم، أستطيع أن أقول: ابحث عن طبيب نفساني إذا كنت بحاجة إليه، إن الانفتاح والتحدث مع شخص يفهم الأمور مهم جدًا، سواء كنت تشعر بالحاجة إلى الدعم النفسي من العائلة أو من خارجها، الأمر ينقذ الأرواح."