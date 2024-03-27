نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وصف أحدهم بالقذر.. لماذا يكره أسطورة مانشستر يونايتد رباعي آرسنال؟ في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - تداولت بعض التقارير مؤخرا، تصريحات سابقة لنجم مانشستر يونايتد وأسطورته رايان جيجز، والذي يعد أحد أفضل اللاعبين في تاريخ منتخب ويلز.

جيجز كان عضوا في فريق مانشستر يونايتد الذي حقق ثلاثية الدوري والكأس ودوري الأبطال في عام 1999، بعد عام واحد على تتويج آرسنال بالثنائية في الدوري والكأس.

كانت المباريات بين الفريقين في تلك الفترة بارزة على الصعيد المحلي، وتميزت بعداوة وتنافس شديدين، مما أدى إلى تعزيز مشاعر الكراهية بين لاعبي الفريقين.

تصريحات جيجز عن كرهه لرباعي آرسنال

أقر جيجز بأنه لم يتعامل مطلقا مع رباعي آرسنال المكون من باتريك فييرا وإيمانويل بيتي وروبيرت بيريز ودينيس بيركامب.

وكشف جيجز أيضا أنه كان يرفض تقييم هؤلاء اللاعبين على الصعيد المهني، وقال في تصريحات نقلتها صحيفة "ديلي ميل": "لم أكن معجبا بآرسنال، باتريك فييرا كان لاعبا قذرا يهرب من جرائمه، ولم أكن معجبا ببيتي لأن شعره كان طويلا، ولم أكن معجبا بيركامب أيضا".

وأضاف: "لم أكن معجبا ببيريز، على الرغم من أنه عندما تلتقيه الآن، تكتشف أنه لطيف للغاية حقا، لم أنظر إليهم، ولم أتعرف عليهم، ولم أكن أرغب في ذلك أيضا، لم أسمح لنفسي بتقييمهم".