ريتشاليسون يكشف تفاصيل رغبته في الانتحار والشخص اللي منعه من ذلك

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أحمد جودة - القاهرة - أقر النجم البرازيلي ريتشارليسون، المهاجم في صفوف نادي توتنهام الإنجليزي، بأنه طلب المساعدة من طبيب نفسي لتجاوز الصعوبات التي واجهها بعد كأس العالم 2022.

ريتشاليسون يكشف تفاصيل رغبته في الانتحار

حيث سجل ريتشارليسون ثلاثة أهداف في المونديال الذي أقيم في قطر، ومن بينها هدفه المذهل ضد صربيا، لكنه لم يتمكن من قيادة منتخب بلاده للوصول إلى نصف النهائي بعد الخروج أمام كرواتيا في ركلات الترجيح.

وبعد هذه التجربة، كشف ريتشارليسون، البالغ من العمر 26 عامًا، عن تجربته الشخصية بمواجهة الاكتئاب والصعوبات النفسية التي واجهها، موضحًا أنه شعر بالاكتئاب بعد خروج منتخب بلاده من البطولة.

وفي تصريحات لشبكة "ESPN" البرازيلية، أكد ريتشارليسون أنه بدأ يشعر بالاكتئاب بشدة بعد البطولة، وبدأ يفكر في الانتحار، وتوجه إلى أحد الأطباء النفسيين الذين ساعدوه على تجاوز هذه المحنة.

وعلى الرغم من انضمامه إلى توتنهام من إيفرتون مقابل مبلغ كبير، إلا أنه لم يظهر بالشكل المطلوب مع الفريق، وتأثر أداؤه بالمشاكل النفسية التي كان يواجهها.

لكن بعد فترة من العلاج والدعم النفسي، تمكن ريتشارليسون من العودة إلى مستواه المعهود، وسجل عشرة أهداف في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم.

وفي ختام حديثه، أكد ريتشارليسون على أهمية الدعم النفسي في حالات الاكتئاب والصعوبات النفسية، مشيرًا إلى أن البحث عن المساعدة النفسية كان أفضل قرار قام به في حياته، وشجع الآخرين على البحث عن الدعم النفسي في حال الحاجة.