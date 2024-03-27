نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صفقة عالمية تشعل الصراع بين النصر والاتحاد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير سعودية، بأن هناك منافسة مشتعلة بين ناديي النصر والاتحاد السعوديين، للحصول على خدمات الفرنسي رافائيل فاران، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر يونايتد خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

صراع بين النصر والاتحاد لضم فاران

ويسعي النصر والاتحاد للتعاقد مع فاران مدافع مانشستر يونايتد، والذي بات قريبا من الرحيل عن صفوف الفريق الإنجليزي في نهاية الموسم.



ووفقًا للتقارير السعودية، فأن العالمي والعميد يتصدران قائمة الفرق التي تريد التعاقد مع فاران خلال انتقالات صيف 2024 وذلك من أجل تدعيم صفوفهم في الموسم المقبل.



ويعد فاران من أفضل المدافعين على مستوي العالم، إلا أن مستوه تراجع منذ انتقاله إلى صفوف مانشستر يونايتد، بالإضافة إلى الإصابات التي عاني منها مع الفريق الإنجليزي.

