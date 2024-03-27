نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد عودة جوتا وأرنولد من الإصابة للمشاركة مع ليفربول في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وفقًا لتقارير صحفية إنجليزية، يُتوقع عودة الثنائي المصاب من ليفربول، ترينت ألكسندر أرنولد وديوجو جوتا، إلى المشاركة في المباريات قريبًا؛ يحتل فريق ليفربول المركز الثاني في الجدول العام للدوري الإنجليزي الممتاز، برصيد 64 نقطة.

موعد عودة جوتا وأرنولد من الإصابة

ديوجو جوتا أصيب في ركبته خلال مباراة برينتفورد في الدوري الإنجليزي الممتاز، والتي انتهت بفوز ليفربول بنتيجة 4/1.

بينما لم يشارك أرنولد مع الفريق منذ إصابته في أربطة الركبة خلال مواجهة بيرنلي في منتصف فبراير الماضي.

وفقًا للصحفي بول جويس، من المتوقع أن يعود جوتا وأرنولد للمشاركة مع ليفربول في مباراتهما أمام مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز.

ومن المؤكد غيابهما في المواجهتين القادمتين ضد برايتون وشيفيلد يونايتد على أرضية ملعب أنفيلد.

وستُقام مباراة ليفربول ضد مانشستر يونايتد في الجولة 32 من الدوري الإنجليزي الممتاز على ملعب "أولد ترافورد" يوم الأحد الموافق 7 أبريل.