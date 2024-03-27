نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ريال مدريد يتقدم نحو حسم صفقة جديدة في الميركاتو الصيفي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

بات نادي ريال مدريد الإسباني، برئاسة فلورنتينو بيريز، قريبًا من حسم التعاقد مع ليني يورو مدافع فريق ليل الفرنسي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.



ريال مدريد يقترب من ضم ليني



ووفقًا لما ذكره موقع "ديفنسا سنترال" الإسباني، فأن الفريق الملكي يقترب من الحصول على خدمات ليني يورو في الميركاتو الصيفي من أجل تدعيم خط الدفاع في الموسم المقبل.



ويُعد ليني يورو من أبرز المدافعين الواعدين على مستوي العالم، وبات هدفًا رئيسًا لكبار الأندية الأوروبية على رأسها باريس سان جيرمان الذي يريد خطفه من أمام ريال مدريد.



وأوضح الموقع، بأن ليني يريد يفضل الانتقال إلى صفوف ريال مدريد على باريس سان جيرمان، حيث تعد رغبة اللاعب فاصلة في هذا الأمر.

