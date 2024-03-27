كولر وربيعة يحضران المؤتمر الصحفي لمباراة الأهلي وسيمبا التنزاني

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أحمد جودة - القاهرة - يحضر مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، ورامي ربيعة كابتن الفريق، المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة الأهلي وسيمبا التنزاني.

كولر وربيعة يحضران المؤتمر الصحفي

يقام المؤتمر الصحفي في تمام الحادية عشرة صباح غد الخميس (بتوقيت القاهرة) في قاعة المؤتمرات الصحفية باستاد بنجامين مكابا بدار السلام في تنزانيا.

ووصلت بعثة الفريق برئاسة الكابتن حسام غالي، عضو مجلس الإدارة، إلى تنزانيا ظهر اليوم.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق سيمبا التنزاني مساء يوم الجمعة، باستاد بنجامين مكابا، ضمن منافسات ذهاب دور الثمانية لبطولة دوري أبطال إفريقيا.