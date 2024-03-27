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أحمد جودة - القاهرة - يقترب لاعب الوسط الألماني توني كروس من مواصلة مسيرته الحافلة مع فريقه ريال مدريد الإسباني لموسم آخر، وفقًا لتقارير إخبارية، اليوم الأربعاء.

يتواجد كروس مع ريال منذ 2014، وتوج مع الفريق بأربعة ألقاب في دوري أبطال أوروبا، والعديد من البطولات الأخرى.

كروس يقترب من تجديد عقده مع ريال مدريد

وتراجع النجم المخضرم 34 عامًا عن قرار اعتزاله الدولي، ولعب دورًا كبيرًا في فوز المنتخب الألماني على منتخبي فرنسا وهولندا خلال فترة المباريات الدولية الأخيرة، استعدادًا لبطولة كأس الأمم الأوروبية "يورو 2024"، المقررة بألمانيا هذا الصيف.

ومازال كروس الفائز بكأس العالم عام 2014 مع المنتخب الألماني عنصرًا مهمًا في فريق المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي.

وكشفت صحيفتا ماركا وآس الرياضيتان الإسبانيتان، بالإضافة إلى خبير الانتقالات فابريزيو رومانو، أنه من المقرر أن يجدد عقده مع الفريق الأبيض حتى 2025، بعد عدة مفاوضات.

