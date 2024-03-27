نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "كشاف دوت الخليج " أحمد ممدوح وحلم لا ينتهي في الساحرة المستديرة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يمتاز القسم الثالث في الدوري المحلي ببريقه الخاص، فعلى الرغم من غياب التغطية الإعلامية الوافية، والإمكانات البسيطة أسوة بالدرجات الأعلى في المسابقة إلا أن هناك مواهب عديدة ظهرت فيه واستطاعت إثبات قدرتها سواء على مستوى اللاعبين والعناصر التحكيمية.

أحمد ممدوح حكم منطقة الغربية كان أحد الحكام المكافحين خلال الموسم الحالي ليعود من جديد للتألق وتقديم مستويات مميزة وسط منافسات كبيرة في القسم الثالث.

البداية

رحلة البداية في التحكيم كانت في موسم 2017 بعد وداع المستديرة لاعبا، ليرتدي ثوب قضاة الملاعب وتستمر الرحلة في حتى الوصول للدرجة الأولى، وبجانب التحكيم كان من ضمن الحاصلين على الرخصة D للتدريب من الاتحاد الافريقي.

أبرز مباريات الموسم الحالي

أبرز المباريات كانت قناة مجموعه القاهره بين بنها والطيران.

وقمة أخرى كانت في مجموعه الجيزه بين الاعلاميين وحلوان العام.

و في مجموعه الدقهليه أدار مباريات مصيرية بلقاس سيتي ومنيه سمنود ومجموعه مطروح الزهور والمصري للسلوم

ومباريات القسم الرابع داخل وخارج المنطقه لينال ثقة اللجنة في المباريات الهامه في ترقي القسم الرابع ومباريات الجمهوريه

وتواجد أيضا في القسم الثاني مباريات ابرزها المنصوره وبايونيرز وأسمنت أسيوط وكيما أسوان

الحلم هو التواجد في الدوري المصري الممتاز بين الكبار والمشاركة في المحافل الخارجية المختلفة دوليا من أجل كتابة تاريخ كبير ومشرف.