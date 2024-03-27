نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قبل مواجهة دورتموند.. كين يعود لتدريبات بايرن في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - عاد النجم الإنجليزي هاري كين لتدريبات فريقه بايرن ميونخ، بعد تعافيه من إصابة في الكاحل، وسط آمال بلحاقه بمباراة الفريق المرتقبة ضد الغريم التقليدي بروسيا دورتموند، في بطولة الدوري الألماني.

أعلن بايرن اليوم الأربعاء أن كين كان حاضرًا في أجزاء من الحصة التدريبية التي أجراها الفريق، عقب شفائه من الإصابة التي تعرض لها خلال فوز "البافاري" 5-2 على دارمشتات في 16 مارس.

وغادر كين معسكر منتخب إنجلترا خلال فترة المباريات الدولية الأخيرة، ولم يتمكن من اللعب ضد منتخبي البرازيل وبلجيكا وديًا.



وأحرز كين ثلاثة أهداف في فوز بايرن 4-0 على دورتموند في المباراة الأولى التي جرت بين الفريقين على ملعب سيغنال إيدونا بارك في الخريف الماضي.

ويتصدر ترتيب هدافي الدوري الألماني هذا الموسم برصيد 31 هدفًا.

ولا يريد بايرن وضيفه دورتموند اللذان يبتعدان عن الصدارة حاليًا التفريط في أي نقاط خلال مباراتهما التي تجرى على ملعب أليانز أرينا.

