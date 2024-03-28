نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اخر تطورات قضية داني الفيس بعد خروجه من السجن بكفالة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أفصح تقرير صحفي إسباني اليوم الأربعاء عن آخر المستجدات في قضية اللاعب البرازيلي السابق لبرشلونة، داني ألفيس، التي اشتهرت بشكل كبير.

اخر تطورات قضية داني الفيس بعد خروجه من السجن بكفالة

فقد قضت محكمة إسبانية الأسبوع الماضي بإطلاق سراح ألفيس بشروط مقابل كفالة مليون يورو، في قضية الاغتصاب التي اتهم فيها، وهو الخروج الأول للنجم البرازيلي من السجن منذ أكثر من 14 شهرًا، بعد اعتقاله في يناير 2023 بتهمة الاعتداء الجنسي.

ووفقًا لصحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن من المرجح أن يبقى ألفيس خارج السجن لفترة، حيث لا يتوقع أن تصدر نتيجة استئنافه في القريب العاجل.

وأشارت الصحيفة إلى أنه من الصعب سماع نتيجة الاستئناف قبل بداية عام 2025، ويمكن استنتاج ذلك من النص الصادر عن محكمة الاستئناف في برشلونة.

وأوضحت الصحيفة أن القضية لا تزال مفتوحة حاليًا، ومن غير المتوقع إغلاقها في المستقبل القريب.