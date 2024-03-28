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أحمد جودة - القاهرة - نجح جود بيلينجهام، لاعب وسط ريال مدريد، في التألق مع منتخب إنجلترا خلال فترة التوقف الدولي الأخيرة، حيث شارك في مباراتين وديتين ضد البرازيل وبلجيكا على أرضية ملعب ويمبلي.

بيلينجهام يحلم بتحقيق برقم تاريخي

نجح بيلينجهام في تسجيل أول أهدافه الدولية في ملعب ويمبلي، حيث ساهم في تعادل منتخب إنجلترا مع بلجيكا (2-2)، في المباراة التي جرت أمس الثلاثاء.

أشارت شبكة "سكاي سبورتس" إلى أن بيلينجهام، البالغ من العمر 20 عامًا، قريب من كسر رقم قياسي مع منتخب إنجلترا، قد يتحقق خلال بطولة يورو 2024 المقبلة.

أصبح بيلينجهام ثاني أكثر اللاعبين ظهورًا مع المنتخب الإنجليزي قبل بلوغه سن الـ21، حيث يتساوى مع ماركوس راشفورد برصيد 29 مباراة.

يبتعد بيلينجهام عن الرقم القياسي الذي يحمله واين روني (35) بفارق 6 مباريات فقط.

من غير المعروف ما إذا كان بيلينجهام سيتمكن من تحطيم هذا الرقم التاريخي، إذ سيخوض منتخب إنجلترا مباراتين وديتين في يونيو/حزيران المقبل، تليها 3 مباريات في مرحلة المجموعات بيورو 2024، مما يعني إمكانية مشاركته في 5 مباريات قبل عيد ميلاده في 29 يونيو.

وفي حال تأهل إنجلترا كوصيف للمجموعة الثالثة، ستلعب مباراتها في دور الـ16 يوم 29 يونيو، حيث سيحل بيلينجهام عامه الـ21.

منتخب إنجلترا يتنافس في بطولة يورو ضمن المجموعة الثالثة مع سلوفينيا والدنمارك وصربيا.