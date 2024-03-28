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أحمد جودة - القاهرة - أكد رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، ياسر المسحل، اليوم الأربعاء، "أن استضافة المملكة لمنافسات سلسلة فيفا" 2024 الودية، تعتبر امتدادًا للنجاحات التي تقدمها في استضافة كبرى الأحداث الرياضية التي توجت بإشادات دولية وقارية".

المسحل يعلق على استضافة السعودية للنسخة التجريبية من سلسلة "فيفا" 2024

جاء ذلك في كلمته بمناسبة اختتام منافسات البطولة، التي استضافتها السعودية للمرة الأولى، خلال فترة التوقف الدولي الأخيرة، التي شارك فيها 8 منتخبات، مشيدًا بنجاح تنظيم النسخة التجريبية من السلسلة في وقت قياسي وبكوادر وطنية أسهمت في نقل صورة رائعة عن القدرات السعودية في تنظيم المحافل الدولية التي يفخر بها الجميع، وفقًا لوكالة الانباء السعودية (واس) اليوم الأربعاء.

واستضافت جدة مجموعتي البطولة على ملعبي رديف مدينة الملك عبدالله الرياضية، ومدينة الأمير عبدالله الفيصل الرياضية خلال الفترة من 21 حتى 26 مارس (آذار) الجاري.

وضمت المجموعة الأولى منتخبات جزر الرأس الأخضر، كمبوديا، غينيا الإستوائية، وغيانا، فيما ضمت المجموعة الثانية منتخبات برمودا، بروناي دار السلام، غينيا، وفانواتو.

يذكر أن السعودية أصبحت وجهة لأبرز وأهم الأحداث العالمية، حيث استضافت خلال الفترة الماضية العديد من البطولات مثل كأس العالم للأندية، وبطولات السوبر الإسباني والإيطالي، وبطولة غرب آسيا للسيدات، كما تستعد لاستضافة كأس أمم آسيا 2027، وصولًا للإعلان عن الترشح لاستضافة كأس العالم 2034 وفقًا لـ(واس).