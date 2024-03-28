نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ميسي يكشف شرط اعتزاله كرة القدم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحدث ليونيل ميسي نجم منتخب الأرجنتين ونادي إنتر ميامي الأمريكي، عن موعد اعتزاله كرة القدم وما سيفعله بعد اتخاذ هذا القرار بشكل نهائي.

ميسي: سأعتزل دون التفكير في العمر

قال ميسي في تصريحاته عبر برنامج “بيج تايم” الإذاعي، أن العمر لن يكون عاملًا حاسمًا لتحديد موعد اعتزاله موضحًا أنه ليس لديه فكرة واضحة عما سيفعله عندما يبتعد عن كرة القدم.

وأوضح ميسي الذي يقترب عمره من الـ37 عامًا: “سوف أعتزال في اللحظة التي أشعر فيها بأنني لم أعد أقدم أي أداء ولم أعد أستمتع بلعب كرة القدم أو أساعد زملائي”.

وتابع البرغوث الأرجنتيني: “أنا أقيّم نفسي بشدة وأعرف متى أؤدي بشكل جيد ومتى لا أكون كذلك ومتى ألعب بشكل جيد ومتى أظهر بشكل سيء”.

واصل: “عندما أشعر أنه قد حان الوقت لاتخاذ هذه الخطوة سأفعل ذلك دون التفكير في العمر، وإذا شعرت أنني بحالة جيدة سأحاول مواصلة المنافسة لأن هذا ما أحبه وأعرف كيف أقوم به”.

وختم: “أتطلع للاستمرار في اللعب لفترة أطول لأن هذا ما أستمتع به وعندما يأتي الوقت سأجد بالتأكيد الطريق إلى ما أحبه وأقدم دورًا جديدًا”.