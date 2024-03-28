نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. رد ناري من الزمالك على تصريحات كهربا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - رد أحمد سالم المتحدث الرسمي لنادي الزمالك، على إدعاءات محمود عبد المنعم كهربا لاعب الأهلي، بحصول النادي الأبيض على قيمة الغرامة الخاصة بقضية هوربه بالتقسيط.

متحدث الزمالك: حصلنا على قيمة غرامة كهربا بالكامل

قال أحمد سالم في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" على شاشة قناة نادي الزمالك مع أحمد علي: "بداية، فإن قيمة وسياسة نادي الزمالك لا تتناسب أبدًا في الرد على كل المهاترات والتصريحات".

وتابع: "أؤكد أن نادي الزمالك حصل على قيمة الغرامة بالكامل وهو ما أعلنه النادي في بيان رسمي بعد إنهاء الملف، النادي حصل على حكم نهائي بالغرامة بعد الوصول إلى أعلى درجات التقاضي في الاتحاد الدولي الذي أقر رسميًا بحقوق النادي".

وأتم: "الزمالك نادي مؤسسي ويخضع للرقابة وهو ما يعني أنه ليس هناك مجال للتهاون في حقوق النادي المالية لأي جهة، ومجلس الإدارة يعمل على الحفاظ على حقوق النادي".