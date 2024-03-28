نجم الزمالك السابق: فتوح الأفضل في مركزه ولا يجب استبعاده من المنتخب

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أحمد جودة - القاهرة - أكد محمد صلاح نجم نادي الزمالك السابق أن بطولة كأس العاصمة قد جاءت في توقيت جيد للمنتخب المصري من أجل الوقوف على مستويات اللاعبين، موجهًا رسالة لحسام حسن المدير الفني للفراعنة.

محمد صلاح: يجب على فتوح القتال للدفاع عن مكانه في المنتخب

قال صلاح في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" على شاشة قناة نادي الزمالك مع أحمد علي: "بطولة كأس العاصمة أقيمت في توقيت جيد للمنتخب الوطني، ويجب أن يعيد حسام حسن حساباته الفنية ويعدل من إختياراته".

وأضاف: "محمد صلاح لاعب كبير وصنع إنجازات كروية عديدة وتواجده مهم، حسام حسن تولى تدريب المنتخب الوطني بسبب قدرته على التعامل النفسي الجيد مع اللاعبين".

وأردف مدرب الزمالك السابق: "يجب ضم أحمد فتوح للمنتخب الوطني لأنه الأفضل في مركزه، وعليه أن يقاتل في المباريات للدفاع عن مكانته في صفوف المنتخب ونادي الزمالك، كما يجب عودة طارق حامد صاحب الخبرات الكبيرة".

وعن رؤيته لمباراة الزمالك المقبلة أمام مودرن فيوتشر في ذهاب دور ربع النهائي من بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية، أوضح محمد صلاح أن التركيز على معالجة الأخطاء الدفاعية هو مفتاح عبور المنافس، مشددًا على أنه لا يجب التهاون في تحقيق تلك البطولة.

وأتم: "في ظل غياب عبدالله السعيد وناصر ماهر بسبب عدم قيدهم الإفريقي، أتمنى أن يحصل محمد شحاتة على الفرصة، هو لاعب جيد وسيفيد الزمالك".