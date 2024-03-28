نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة مانشستر سيتي وآرسنال القادمة في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يحتضن ملعب "الاتحاد"، مواجهة من العيار الثقيل بين فريقي مانشستر سيتي وآرسنال يوم الأحد المقبل والموافق 31 مارس الجاري، ضمن منافسات الجولة الـ30 من الدوري الإنجليزي.

ويحتل مانشستر سيتي، المركز الثالث في جدول ترتيب البريميرليج برصيد 63 نقطة، بعد الفوز في تسعة عشر مباراة والتعادل في ستة لقاءات وخسارة ثلاث مباريات، فيما يتواجد آرسنال بصدارة الترتيب برصيد 64 نقطة، بعد الفوز في عشرين مباراة والتعادل في أربعة لقاءات وخسارة مثلهم.

موعد مباراة مانشستر سيتي ضد آرسنال في الدوري الإنجليزي

تنطلق صافرة البداية لمباراة مانشستر سيتي وآرسنال يوم الأحد المقبل في تمام الساعة الخامسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، السادسة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، السابعة والنصف مساءً بتوقيت أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي ضد آرسنال في الدوري الإنجليزي

يمكنكم مشاهدة مباراة مانشستر سيتي ضد آرسنال مساء الأحد المقبل، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، الناقل الحصري لمباريات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا bein Sports 1HD.