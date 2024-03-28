انت الأن تتابع خبر فريق السفارة الأردنية بقطر يتوج ببطولة كرة القدم للسفارات والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - توّج فريق السفارة الأردنية في دولة قطر الشقيقة ببطولة كرة القدم للسفارات، التي تنافس عليها أكثر من 20 فريقا، يمثلون مختلف السفارات المعتمدة في قطر.

وحصد الفريق لقب البطولة الرمضانية الرياضية، التي نظمتها أكاديمة أسباير الرياضية، بإشراف من وزارة الخارجية القطرية، بعد فوزه على فريق السفارة الإيرانية بـ 5 أهداف مقابل هدف.

وحضر مراسم التتويج سفير المملكة الأردنية الهاشمية في دولة قطر الشقيقة، السفير زيد اللوزي، وعدد من المسؤولين القطريين، حيث شهدت المباراة حضوراً جماهيرياً كبيراً من أبناء الجالية الأردنية في قطر.