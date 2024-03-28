عاجل.. خطوة مرتقبة من ليفربول للتعاقد مع عمر مرموش

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أحمد جودة - القاهرة - يستعد نادي ليفربول الإنجليزي، للتقدم بعرض رسمي من أجل التعاقد مع عمر مرموش جناح منتخب مصر ونادي آينتراخت فرانكفورت الألماني، وذلك في فترة سوق الانتقالات الصيفية القادمة.

ليفربول ينافس توتنهام ونيوكاسل على مرموش

يدخل عمر مرموش بعد تألقه هذا الموسم، دائرة اهتمامات أندية ليفربول وتوتنهام ونيوكاسل يونايتد في الدوري الإنجليزي.

وحسب ما أوردته صحيفة “بيلد” الألمانية فإن نادي ليفربول يستعد لتقديم عرض رسمي لضم عمر مرموش صاحب الـ25 عامًا، في فترة الانتقالات الصيفية.

وأشارت الصحيفة الألمانية إلى أن عمر مرموش يحلم باللعب في الدوري الإنجليزي، ومنفتح على هذه الخطوة بعد اهتمام أندية ليفربول وتوتنهام ونيوكاسل يونايتد بضمه خلال انتقالات الصيف.

ولفتت الصحيفة الألمانية إلى أن نادي فرانكفورت يتجه للسماح برحيل عمر مرموش حال وصول عرض رسمي ما بين 50 - 60 مليون يورو.

وكان مرموش قد انضم إلى آينتراخت فرانكفورت في صيف العام الماضي قادمًا من فولفسبورج، وعقده مستمر مع ناديه الحالي حتى يونيو 2027 كما تبلغ قيمته السوقية 22 مليون يورو حسب موقع “ترانسفير ماركت”.

وخاض عمر مرموش، 33 مباراة مع فريق آينتراخت فرانكفورت في الموسم الحالي حتى الآن، وقد سجل 15 هدفًا وصنع 6 تمريرات حاسمة لزملائه.