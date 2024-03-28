نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مفاجأة.. حسام حسن يطلب حجب رقم قميص صلاح في المنتخب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - فجر الإعلامي أحمد شوبير، مفاجأة حول قرار حسام حسن مدرب منتخب مصر، بخصوص رقم قميص محمد صلاح نجم ليفربول، بعد غيابه عن الدورة الودية التي أقيمت مؤخرًا بمشاركة منتخبات كرواتيا وتونس ونيوزيلندا.

شوبير يوضح سبب إرتداء مصطفى شلبي رقم 10

خسر منتخب مصر، نهائي بطولة كأس العاصمة الإدارية “الودية” أمام كرواتيا بنتيجة 4-2، في المباراة التي أقيمت أمس باستاد “مصر” الجديد.

وغاب محمد صلاح، عن منتخب مصر في بطولة كأس العاصمة الإدارية بعد إعفائه بناءًا على رغبته لاستكمال برنامجه الاستشفائي من الإصابة التي عانى منها في الفترة الماضية.

وأثار إرتداء مصطفى شلبي، للقميص رقم 10 الخاص بمحمد صلاح، في مباراة مصر وكرواتيا، استغراب الجماهير.

وقال شوبير في حديثه عبر برنامج “ملعب أون تايم” المذاع على قناة “أون تايم سبورتس”: “حسام حسن كان يريد حجب رقم 10، على أساس أنه رقم محمد صلاح، ولكن قواعد البطولة هي السبب في عدم تنفيذ هذا الأمر، لأن القائمة تضم 25 لاعبًا والأرقام من 1 إلى 25".

واصل: “أخذ مصطفى شلبي لاعب الزمالك الرقم، والهجوم على حسام حسن في هذه النقطة أمر غير مبرر”.